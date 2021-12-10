За сутки в Украине зафиксировали 11 327 новых случаев ковида, 24 456 человек выздоровели

В Украине за прошедшие сутки были зафиксированы 11 327 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 1 010 детей и 214 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 551 человек; летальных последствий – 442. Выздоровели – 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 543 684 человека, выздоровели – 3 158 426. От осложнений умерли 90 343 человека.

Всего было проведено 16 234 638 ПЦР-тестирований.

За прошедшие сутки 157 728 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы - 100 475. Всего в Украине уже более 14 миллионов человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%. В Украине уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку, а 39,4% - прошли полный курс вакцинации.

Напомним, в среду, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 376 новых случаев ковида. Преодолели болезнь – 24 547 человек, 465 пациентов с коронавирусом умерли.

Национальная академия наук считает, что волна COVID-19 в Украине идет на убыль, но омикрон может изменить ситуацию.