Киевский тату-салон решил сделать татуировку свиньи и попал в скандал

Полиция проверяет заявление зоозащитников о возможном издевательстве над животным.

Киевский тату-салон решил сделать татуировку свиньи и попал в скандал
Архивное фото
Фото: finance.obozrevatel.com

Полицейские Киева проверяют заявление об издевательстве над животными в одном из тату-салонов, работники которого выложили в соцсети фото с привязанной свиньей и заявили, что готовятся сделать ей татуировку.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Заявление поступило в Деснянское управление. На место выехала следственно-оперативная группа.

"Предварительно правоохранители установили, что работники заведения для рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать животному татуировки, а затем вернули животное владельцу. Чтобы выяснить, не нанесли ли действия сотрудников салона повреждений животному, полицейские внесли сведения о событие в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении полиции.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного. Продолжается досудебное расследование.

Об инциденте в полицию сообщили опубликовавшие фото зоозащитники из UA Animals в Instagram.

"Мы сразу же отреагировали - обратились в @tattoo.lamarch.kiev с предупреждением по поводу юридической ответственности за подобные действия. Согласно закону, это уголовное правонарушение за 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию", - говорится в сообщении.

После огласки страница салона в Instagram теперь не доступна для просмотра, а в профили написано: "Зоозащитников не принимаем".

Напомним, ранее правоохранители напомнили алгоритм действий для свидетелей жестокого обращения с животными. Прежде всего, нужно зафиксировать жестокое обращение с животными – снять фото или видео. Далее – по максимуму найти свидетелей, взять их контактные данные, узнать контактные данные владельца животного. Следующий шаг – обратиться с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении указать, кто владелец животного. К заявлению нужно добавить фото, видеосъемку, контактные данные свидетелей.

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