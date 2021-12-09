Суд оправдал доцента ЛНАУ, который за $400 написал дипломную работу вместо студента

Судья согласился с аргументами преподавателя, что это была не взятка, а "оплата научной творческой работы".

Жовковский районный суд полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета (ЛНАУ) Олега Соколовского, который в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это $400.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на решение суда.

В материалах дела говорится, что доцент кафедры машиностроения Соколовский в 2016 году был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500. После торга студент сбил цену до $400 и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция.

Сначала суды разных инстанций признавали Соколовского виновным в получении взятки, однако тот через пять лет добился пересмотра дела.

В 2016 году Жовковский райсуд признал преподавателя виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тыс. гривен с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов. В том же году приговор получил еще один преподаватель университета – член экзаменационной комиссии Николай Когут, взявший $200 от того же студента за успешную защиту диплома.

Соколовский со своим приговором не согласился и подал апелляцию, а затем – кассацию. В результате спустя пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя-взяточника на новое рассмотрение. 6 декабря 2021 года судья Жовковского райсуда Владимир Микула полностью оправдал Соколовского, согласившись с его аргументами, что это была не взятка, а "оплата научной творческой работы".

"Такую работу он выполнял во внерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, а потому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что средства получил правомерно", – говорится в приговоре.

Соколовский заявил, что он не требовал неправомерной выгоды, а получил средства как оплату его научной творческой работы. Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.

"Если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо", – считает преподаватель.

Бывший студент Соколовского пришел на суд и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать диплом и помочь в успешной защите за $500.

Судья Микула, рассматривавший это дело, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку. Впрочем, по мнению судьи, Соколовский не был членом экзаменационной комиссии и не мог принимать решения о допуске проекта к защите и влиять на оценку, хотя Соколовский как научный руководитель написал к работе одобрительный отзыв.

Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова еще пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Николая Когута, который принял от этого же студента $200, поэтому судья Микула решил, что по этому делу уже нашли виновного.