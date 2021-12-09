Главную премию PinchukArtCentre 2021 года получил афганский художник Азиз Хазара

Спецпремии получили художники из Португалии, Южной Кореи и Польши.

Главную премию PinchukArtCentre 2021 года получил афганский художник Азиз Хазара
Азіз Хазара (Афганістан)
Фото: supportyourart.com

Названы победители международной премии для молодых художников Future Generation Art Prize. По решению жюри, главную премию 2021 года получил афганский художник Азиз Хазара.

"Он получит 100 тысяч долларов, из которых 60 тысяч денежного вознаграждения и 40 тысяч – инвестиция в его художественную практику. Также в следующем году состоится персональная выставка художника в Pinchuk Art Centre", – сообщает издание YourArt.

Специальные премии получили Педро Невес Маркес (Португалия), Мире Ли (Южная Корея), Агата Ингарден (Польша) – их наградят премиями по 20 000 долларов на развитие художественных проектов.

В этом году на премию подали 11 789 заявок. Кроме выставки в PinchukArtCentre, участники и участницы покажут свои работы в рамках специального проекта центра на Венецианской биеннале 2021 года.

В 2021 году на премию номинировали 16 молодых художников из Великобритании, Эфиопии, Гваделупы, США, Польши, ЮАР, Швеции, Южной Кореи, Франции, Германии, Португалии, Норвегии, Боливии, Испании, Афганистана, Сингапура и Китая, а также художественные коллективы: Ханна Квинлан и Роузи Гастингс (Великобритания), Ярема Малащук и Роман Химей (Украина) и Калла Хенкел и Макс Питегофф (США).

Напомним, в прошлом году премию PinchukArtCentre 2020 года получили Роман Химей и Ярема Малащук за проект "Прямая трансляция". Спецпризы получили Николай Карабинович за проект "Я как можно дальше" и Юля Голуб с проектом "Смотри, у нее борода!"

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