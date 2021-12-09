СБУ нашла останки убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)

Экспертиза по телу завершилась на прошлой неделе.

СБУ нашла останки убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Тарас Позняков

Служба безопасности Украины отыскала останки убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Об этом сообщает Украинская правда, информацию также подтвердили в СБУ. По словам спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, экспертиза, подтвердившая, что тело принадлежит Познякову, завершилась на прошлой неделе.

"Сейчас сотрудники СБУ нашли труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", – сообщили в СБУ.

Где было найдено тело – официально не сообщают. Источники LB.ua отметили, что для поисковых работ тела была привлечена тяжелая техника. Розыск места захоронения усугублялся изменениями рельефа, в частности из-за проведения строительных работ и создания стихийных свалок.

Поиск места захоронения
Фото: Предоставлен источниками
Поиск места захоронения

По свидетельству собеседников издания, убийство произошло на дороге "Киев-Житомир", между поселками Бузова и Гуровщина. Стрелял из пистолета в Познякова, по словам источников, Луан Кингисепп – пассажир, зарегистрировавшийся в BlaBlaCar под своим аккаунтом и фейковым аккаунтом женщины. Затем он вместе с соучастником преступления Голубом зарыл тело и уничтожил средства связи убитого.

Напомним, Тарас Позняков 4 апреля 2016 года на собственном авто выехал из Львова в направлении столицы. Связь с ним пропала в 25 км от столицы в районе села Бобрица. В последний раз камеры зафиксировали Познякова на заправке.

Через несколько дней автомобиль Познякова обнаружили в гаражном кооперативе под Киевом.

Полиция начала расследование по статье "преднамеренное убийство", а двоих подозреваемых - 36-летнего Дмитрия Голуба, жителя Черновцов, и 25-летнего Луана Кингисеппа, гражданина РоSSии, объявили в розыск.

Бывший боец "Правого сектора" Голуб с позывным "Тоф" был арестован в 2016 году. Во время обыска по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия правоохранители обнаружили у него ноутбук, на котором обнаружили его регистрацию на сайте BlaBlaCar и переписку с Позняковым.

В конце мая 2019 Голуба приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, угоне автомобиля и убийстве.

Второй подозреваемый по делу об убийстве Познякова – гражданин РФ Луан Кингисепп по прозвищу “Лука” – погиб при взрыве в киевской квартире в марте 2019 года. Причиной взрыва назвали неосторожное обращение с самодельным взрывным устройством.

7 декабря 2021 года Верховный Суд подтвердил приговор Дмитрию Голубу.

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