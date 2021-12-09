В Саудовской Аравии десятки верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты за инъекции ботокса и филеры

Речь идет о традиционном фестивале, проходящем под королевским патронатом.

В Саудовской Аравии десятки верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты за инъекции ботокса и филеры
Фестиваль верблюдів
Фото: Arab News PC

Власти Саудовской Аравии дисквалифицировали на конкурсе красоты для верблюдов более 40 животных. Причиной послужили инъекции ботокса, пишут Euronews со ссылкой на Saudi Press Agency.

Речь идет о ежегодном фестивале имени короля Абдул-Азиза с призовым фондом около 66 млн долларов. Заводчики верблюдов борются за звание самых красивых животных.

Жюри оценивает верблюдов по форме головы, шеи, холма, одежде и позированию. Ботокс, подтяжки и другие косметические операции строго воспрещены.

В этом году обнаружили десятки заводчиков, которые косметически растягивали губы и носы животным, кололи им гормоны для наращивания мышц, делали инъекции ботокса в морды и использовали филеры.

На правительственном сайте Саудовской Аравии отмечается, что фестиваль верблюдов короля Абдул-Азиза – это ежегодное культурное, экономическое, спортивное и развлекательное мероприятие, проходящее под патронатом короля. Его целью является сохранение роли верблюдов в наследии королевства.

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