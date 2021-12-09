В Саудовской Аравии десятки верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты за инъекции ботокса и филеры

Речь идет о традиционном фестивале, проходящем под королевским патронатом.

Власти Саудовской Аравии дисквалифицировали на конкурсе красоты для верблюдов более 40 животных. Причиной послужили инъекции ботокса, пишут Euronews со ссылкой на Saudi Press Agency.

Речь идет о ежегодном фестивале имени короля Абдул-Азиза с призовым фондом около 66 млн долларов. Заводчики верблюдов борются за звание самых красивых животных.

Жюри оценивает верблюдов по форме головы, шеи, холма, одежде и позированию. Ботокс, подтяжки и другие косметические операции строго воспрещены.

В этом году обнаружили десятки заводчиков, которые косметически растягивали губы и носы животным, кололи им гормоны для наращивания мышц, делали инъекции ботокса в морды и использовали филеры.

На правительственном сайте Саудовской Аравии отмечается, что фестиваль верблюдов короля Абдул-Азиза – это ежегодное культурное, экономическое, спортивное и развлекательное мероприятие, проходящее под патронатом короля. Его целью является сохранение роли верблюдов в наследии королевства.