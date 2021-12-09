Ковид в Украине: за сутки 12 тысяч заболевших и вдвое больше выздоровевших

Из-за коронавируса в больницы попали почти 2,5 тыс. украинцев, 465 – умерли.

В среду, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 376 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 1 078 детей и 194 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера с ковидом были госпитализированы 2 449 человек, преодолели болезнь 24 547 человек, 465 пациентов с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 8 декабря подтвердили в Одесской области (1 232), в Киеве (1 198), во Львовской (745), Житомирской (649) и Донецкой (574) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 532 357 человек, выздоровели от коронавируса 3 133 970 человек, от осложнений ковида умерли 89 901 украинец.

Как сообщалось, Национальная академия наук считает, что волна COVID-19 в Украине идет на убыль, но омикрон может изменить ситуацию.