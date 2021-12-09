На Закарпатье анонимной вакцинацией воспользовались более 200 медиков с поддельными сертификатами

В кабинете для анонимной вакцинации делают прививки людям, которые имеют поддельный сертификат о вакцинации, но фактически не прививались.

Услугами анонимного кабинета вакцинации в Ужгороде по состоянию на 8 декабря воспользовались более 200 медработников, у которых был поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19.

Об этом пишет Zaxid.net.

"В целом в кабинете анонимной вакцинации прививки сделали более 1,4 тыс. человек. Среди пришедших вакцинироваться были медработники, госслужащие, военные, учителя и те люди, которые не прививались по религиозным соображениям", - пишет издание.

Всего в период с 17 ноября 2021 года в анонимный кабинет вакцинации привиться от коронавируса пришло 1420 человек, сообщил во время пресс-конференции врач-инфекционист Виктор Петров. Все они имели поддельные сертификаты о вакцинации без внесения данных в систему.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных , а также 134 человека, которые не прививались из-за принадлежности к определенным религиозным общинам, эти все люди имели поддельные бумаги и для медицинской системы они не были вакцинированы, хотя имели так называемый сертификат", - сказал Петров.

По данным врача, большинство людей, которые воспользовались возможностью получить прививку анонимно, даже не знали, что их данные не вносились ни в какие медицинские системы и боялись обращаться к медработникам, поскольку думали, что уже не имеют права сделать вакцинацию от коронавируса.

Кабинет анонимной вакцинации для людей работает в Закарпатье с 17 ноября. Там вакцинируют людей, которые имеют поддельный сертификат о вакцинации, но фактически не прививались.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал открытие в Закарпатье анонимного пункта вакцинации от #Covid-19# незаконным, подчеркнув, что «никакой анонимности быть не может».

Инициаторы введения анонимной вакцинации считают, что министр не разобрался в ситуации.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что, находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы сознаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.