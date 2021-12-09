В Харькове женщина задушила своего 2-летнего сына и совершила попытку самоубийства

По предварительной информации, мальчик скончался от удушения.

В Харькове женщина задушила своего 2-летнего сына и совершила попытку самоубийства
Фото: nikvesti.com

Жительница Харькова позвонила в полицию и сообщила о смерти своего сына. После этого она совершила попытку самоубийства, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

"Сообщение от 36-летней харьковчанки поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области 8 декабря в 4:00. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело двухлетнего мальчика. Эксперты устанавливают причины его смерти", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, женщина сообщила правоохранителям, что сама убила ребенка.

По предварительной информации, мальчик умер от удушения – вероятно, его задушили поясом от халата, найденном на месте преступления.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Николаевской области полицейские выясняют обстоятельства гибели пропавшего 9-летнего мальчика в пгт. Кривое Озеро.

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