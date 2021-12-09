Преподаватели колледжа в Черкассах получили выговоры за инцидент с возможным расстрелом студентов

Трое педагогов получили выговоры и один был уволен из-за инцидента с возможным расстрелом в одном из колледжей в Черкассах. Решение принято в связи с тем, что преподаватели не предотвратили буллинг студента, который приобрел оружие для мести.

Об этом сообщил начальник Департамента образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский, передает Укринформ.

По его словам, об инциденте педагогам сообщили еще в октябре. Сотрудники СБУ проводили мониторинг социальных страниц и обнаружили в одной из них сообщение студента одного из техникумов в Черкассах. В группе, где учился парень, возможно имели место факты буллинга со стороны одногруппников студента. В ответ парень приобрел стартовый пистолет и угрожал им в социальных сетях.

"Специалисты СБУ предотвратили совершение возможного преступления. Мы со своей стороны создали комиссию, которая проанализировала систему воспитательной работы в учебном заведении, в том числе на предмет предотвращения буллинга. Результаты расследования сообщили директору. Он провел внутреннее расследование. По его итогам куратор группы и еще двое лиц получили выговоры. Еще один человек, который уже имел выговор, был уволен", - рассказал Данилевский.

По неофициальной информации студент учился в политехническом техникуме в Черкассах. Парня травили одногруппники. Он не жаловался ни куратору группы, ни психологу, заперся в себе и вынашивал планы мести. Для этого приобрел стартовый спортивный пистолет. Их можно купить по цене от 1500 до 2100 гривен. Убить человека из такого пистолета невозможно.