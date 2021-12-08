Фильм Натали Ворожбит "Плохие дороги" попал в лонг-лист премии "Оскар"

Шорт-лист из 15 номинантов объявят уже 21 декабря.

Фильм Натали Ворожбит "Плохие дороги" вошел в лонг-лист 94-й премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

В общей сложности в лонг-листе 93 ленты. Шорт-лист из 15-ти номинантов объявят уже 21 декабря.

Лента "Плохие дороги" - режиссерский дебют сценариста, драматурга Дикого поля и Киборгов, экранизация одноименной пьесы Натальи Ворожбит, действие которой разворачивается на востоке Украины. Драма посвящена военным и гражданским Донбасса.

События фильма проходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Каждая из четырех новелл фильма рассказывает об отношениях между людьми, возникающих на фоне войны.

Мировая премьера фильма состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году. Картина была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как "Самая инновационная лента в конкурсе".

Напомним, что церемония 94-й премии "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.