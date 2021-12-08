Объявлена дата премьеры фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин"

Авторы фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин" представили тизер-постер и объявили дату кинотеатральной премьеры.

Увидеть, как отрывались в 90-е, и погрузиться в бурное прошлое можно будет в кино, начиная уже с 24 марта 2022 года, информирует Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

"?Я, "Победа" и Берлин" – литературный дебют лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Это история начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом (музыкальный журналист и продюсер Виталий Бардецкий – ред.) в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключения помогут героям найти настоящее предназначение.

"Зрители увидят в ленте величественный Львов, невероятные украинские пейзажи и яркий ночной Берлин. Начинающий музыкант и стиляга-спекулянт проедут вместе почти 2000 километров с обшарпанными манекенами в багажнике старушки "Победы" и с верой в то, что все, что происходит в жизни – только к лучшему!", - отмечают в Госкино.

В фильме режиссера Ольги Ряшиной снялись Иван Блиндарь, Мария Стопник, Владимир Гева.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.