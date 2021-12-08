В США назвали слова, в которых чаще всего ошибались ведущие новостей в 2021 году

В список вошли: "Омикрон", имя теннисиста Стефаноса Циципаса, город Глазго и название корабля, заблокировавшего Суэцкий канал.

Американская компания U.S. Captioning Company, которая обеспечивает субтитрами прямые трансляции на телевидении и в залах судебных заседаний, обнародовала список слов, которые стали самыми сложными для произношения телеведущими и дикторами новостей.

Одним из таких слов стало название нового штамма коронавируса "Омикрон", сообщает "Суспільне" со ссылкой на BBC.

Так, в 2021 году дикторы новостей чаще всего ошибались в таких словах, как название последнего варианта COVID-19 "Омикрон" (Omicron). В зависимости от американского или британского произношения, на английском это слово должно произноситься "А-ми-краан", или "о-ми-краан".

Другая проблема возникала у англоязычных телеведущих при произношении имени поп-певицы Билли Айлиш (Billie Eilish). В этом случае проблемы возникали с правильным прочтением первых двух букв в имени Айлиш.

Кроме того, в список вошло имя теннисиста Стефаноса Циципаса, город Глазго и название корабля, заблокировавшего Суэцкий канал - "Ever Given". Это название часто путали со словом "evergreen" ("вечнозеленый") из-за одинакового сочетания букв.

Также среди слов, которые чаще всего приводили к оговоркам в эфире, упоминаются: "Cheugy" [Чуу-гее] - сленговое слово, которое на английском означает что-то безнадежное, "не крутое" и немодное; Yassify [Е-си-фай] – популярный тренд накладывать фильтры на фотографии; Dogecoin [Дож-Коин] – название криптовалюты, которую популяризирует Илон Маск.

Напомним, Кембриджский словарь в ноябре признал "настойчивость" (perseverance) словом 2021 года.

А Оксфордский словарь выбрал словом года "vax" – глагол и существительное одновременно.