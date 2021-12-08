СБУ заявила о предотвращении массового расстрела в колледже в Черкасской области

По данным следствия, двое студентов готовились к совершению теракта и призвали приобщиться к преступлению.

Фото: СБУ

СБУ заявила о разоблачении подготовки теракта в одном из колледжей Черкасской области. По данным следствия, двое студентов планировали устроить массовый расстрел одногруппников, сообщили в пресс-службе СБУ.

Информацию о подготовке преступления они распространяли через запрещенную в Украине роSSийскую соцсеть "Вконтакте".

"По данным следствия установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников. Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками", – заявили в СБУ.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщили, что задержанные являются совершеннолетними, им по 18 лет. По словам собеседника издания, оба парня подвергались буллингу со стороны одногруппников.

Фото: СБУ

В ходе обысков по местам жительства у них изъяли два пистолета, а также компьютеры и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

По словам источников среди правоохранителей, сейчас ребята находятся под наблюдением родителей, вопросы о мерах пресечения будут решать после получения выводов экспертизы.

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