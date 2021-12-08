За сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай ковида
Были госпитализированы 2 998 человек.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 809 детей и 175 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 2 998 человек. 450 пациентов умерли. Выздоровели 26 804 человека.
За все время пандемии в Украине ковидом заболели – 3 519 981 человек, выздоровели – 3 109 423. От осложнений умерли 89 436 пациентов. Всего было проведено 16 160 332 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 1519;
- Винницкая область – 369;
- Волынская область – 379;
- Днепропетровская область – 358;
- Донецкая область – 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киевская область – 489;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 413;
- Николаевская область – 305;
- Одесская область – 284;
- Полтавская область – 705;
- Ровенская область – 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 78.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за сутки 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек. Всего в Украине более 12 млн. человек уже получили две дозы вакцины и завершили курс вакцинации.
Напомним, 7 декабря Киев и восемь областей Украины вышли из "красной" зоны.
При этом с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне. Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест, или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.
"Красная" зона во время весенней волны ковида вводилась в 14 областях и городе Киеве. В среднем они там находились 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидоограничениях 22 дня. Дольше всего были Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).