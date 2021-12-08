За сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 809 детей и 175 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 998 человек. 450 пациентов умерли. Выздоровели 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели – 3 519 981 человек, выздоровели – 3 109 423. От осложнений умерли 89 436 пациентов. Всего было проведено 16 160 332 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 1519;

– 1519; Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за сутки 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек. Всего в Украине более 12 млн. человек уже получили две дозы вакцины и завершили курс вакцинации.

Напомним, 7 декабря Киев и восемь областей Украины вышли из "красной" зоны.

При этом с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне. Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест, или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.