За сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай ковида

Были госпитализированы 2 998 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай ковида
Фото: ЕРА/UPG

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 809 детей и 175 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 998 человек. 450 пациентов умерли. Выздоровели 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели – 3 519 981 человек, выздоровели – 3 109 423. От осложнений умерли 89 436 пациентов. Всего было проведено 16 160 332 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1519;
  • Винницкая область – 369;
  • Волынская область – 379;
  • Днепропетровская область – 358;
  • Донецкая область – 723;
  • Житомирская область – 187;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 530;
  • Ивано-Франковская область – 166;
  • Киевская область – 489;
  • Кировоградская область – 137;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область – 413;
  • Николаевская область – 305;
  • Одесская область – 284;
  • Полтавская область – 705;
  • Ровенская область – 397;
  • Сумская область – 274;
  • Тернопольская область – 184;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 376;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 78.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за сутки 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек. Всего в Украине более 12 млн. человек уже получили две дозы вакцины и завершили курс вакцинации.

Напомним, 7 декабря Киев и восемь областей Украины вышли из "красной" зоны.

При этом с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне. Они позволяют работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест, или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.

"Красная" зона во время весенней волны ковида вводилась в 14 областях и городе Киеве. В среднем они там находились 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидоограничениях 22 дня. Дольше всего были Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бритни Спирс показала, как отмечает 40-летие вместе с женихом после освобождения из-под опекиБритни Спирс показала, как отмечает 40-летие вместе с женихом после освобождения из-под опеки
За сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида
Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальникеСолистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике
В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за некачественного ремонтаВ Киеве мужчина устроил стрельбу из-за некачественного ремонта
В Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажникВ Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажник
Блок рекламы


Похожие новости
Ковидом в Украине за сутки заболели 8,6 тыс. человек, 22,9 тыс. человек выздоровелиКовидом в Украине за сутки заболели 8,6 тыс. человек, 22,9 тыс. человек выздоровели
На Закарпатье третьи сутки ищут мужчину, который катался на снегоходе и заблудилсяНа Закарпатье третьи сутки ищут мужчину, который катался на снегоходе и заблудился
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев ковидаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев ковида
Из-за ковида за сутки умерли 278 украинцевИз-за ковида за сутки умерли 278 украинцев
Из-за ковида за сутки умерло 278 украинцевИз-за ковида за сутки умерло 278 украинцев
За сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковида
Ковидом в Украине за сутки заболели 13,8 тыс. человек, 22,9 тыс. человек - выздоровелиКовидом в Украине за сутки заболели 13,8 тыс. человек, 22,9 тыс. человек - выздоровели
За сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида
За сутки в Украине подтвердили 7 483 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили 7 483 новых случаев ковида
Из-за ковида умерли еще 568 украинцевИз-за ковида умерли еще 568 украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости