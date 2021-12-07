В Киеве мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги от иностранцев

С сообщниками он угрожал людям депортацией, если те не дадут им взятку.

Сотрудники Службы безопасности вместе с Нацполицией и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры вручили подозрение еще одному члену мошеннической группировки, которая шантажировала иностранцев.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Отмечается, что мужчина выдавал себя за якобы сотрудника спецслужбы и требовал деньги от находящихся в Украине иностранцев. Он с сообщниками угрожал людям депортацией, если те не дадут взятку.

Среди организаторов "схемы" - еще один гражданин Украины, уроженец Сирийской Арабской Республики.

" СБУ задокументировала, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги вроде бы для сотрудников Службы безопасности Украины. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и чтобы не принимать меры по депортации ее мужа", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения денег. В настоящее время обоим мужчинам сообщено о подозрении. Решаются вопросы об избрании меры пресечения. Уголовное производство продолжается. Оно открыто по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27 (виды соучастников); ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Фото: ssu.gov.ua