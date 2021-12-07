Мужчину, потерявшегося в Карпатах во время катания на снегоходе, нашли мертвым

В Карпатах нашли мертвым 50-летнего жителя поселка Большой Березный Ивана Когута, который 4 декабря уехал кататься на снегоходе и заблудился.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря в 13:53 было найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря в горной долине Руна Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до настоящего времени", - говорится в сообщении.

Напомним, что местный житель вместе с двумя ужгородцами уехал кататься на снегоходах, но из-за плохой видимости оторвался от группы. На следующий день его знакомые самостоятельно добрались до турбазы в Лумшорах в нескольких десятках километров от долины, а мужчина пропал без вести.

О заблудившихся спасатели узнали в субботу, 4 декабря, вечером. Тогда же началась поисковая операция. В воскресенье обнаружили его снегоход.

Всего к поискам пропавшего мужчины привлекли 90 человек и 33 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.

Напомним, что летом 2021 года спасатели сутки искали 6-летнего мальчика из Коломыи, потерявшегося во время восхождения на Говерлу. Тогда все закончилось хорошо, и его нашли целым и невредимым.