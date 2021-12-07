В Румынии на туристов из Украины напала медведица

Животное и ее детеныша, вероятно, испугали петарды.

В Румынии на туристов из Украины напала медведица
Фото: http://ziarulprahova.ro

В румынских Карпатах, возле замка Пелеш неподалеку от города Синай, на двух туристов из Украины напала медведица.

Об этом сообщило местное издание Prahova, передает ZAXID.NET.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. Медведицу и ее детеныша, вероятно, испугали петарды, которыми пользовались туристы. Медведица побежала на людей, но те все же успели скрыться и перепрыгнуть через забор. 32-летняя женщина и 28-летний мужчина получили травмы рук и ног. В настоящее время они доставлены в больницу города Синая.

Мэр города заявил, что медведицу переселят в безлюдный район, а ее детеныша – в специализированный центр защиты животных.

Местная служба по чрезвычайным ситуациям также призвала жителей и туристов района проявлять осторожность при встрече с дикими животными.

Фото: ziarulprahova.ro

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области во время циркового представления Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей.

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