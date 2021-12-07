В Харькове второй день подряд ищут взрывчатку в школах

Новая волна "минирований" в городе коснулась вузов и ТРЦ.

Полиция проверила 216 учебных заведений Харькова из-за сообщения о минировании. Ни в одном из них взрывчатка не была обнаружена.

Правоохранители информируют, что из-за сообщения анонима 6 декабря взрывчатку сначала искали в шести школах на территории Новобаварского, Слободского, Киевского, Холодногорского и Шевченковского районов города.

"Никаких взрывчатых предметов и веществ в ходе проверки обнаружено не было. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области были проверены другие учебные заведения города - 193 школы и 23 техникума", - говорится в сообщении.

Взрывчатки там тоже не нашли.

Однако сегодня, 7 декабря, полицейские снова проверяют сообщение о минировании учебных заведений и торговых центров в Харькове.

"Сообщение о заложении взрывчатки в семи школах, двух вузах и трех торговых центрах города поступило в полицию от оператора 102 7 декабря около 10:40. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка", - отмечают в полиции.

По данным местного издания "Редпост", вчера "минер" по имени Руслан направил в харьковскую школу №59 электронное письмо, в котором требует перевести ему в общей сложности 7 млн гривен. Он утверждал, что заложил мины и потребовал не обращаться в полицию.

Неделю назад, 29 ноября, в Харькове "минировали" 6 школ в разных районах. Тогда правоохранители обыскали территорию и не нашли взрывчатку.

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