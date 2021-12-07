Ковидом в Украине за сутки заболели 8,6 тыс. человек, 22,9 тыс. человек выздоровели

Больше всего случаев коронавирусной болезни 6 декабря подтвердили в Киеве – 1 270.

В понедельник, 6 декабря, в Украине подтвердили 8 655 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 716 детей и 200 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 1 349 человек, преодолели болезнь 22 878 человек, 467 пациентов с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 6 декабря подтвердили в Киеве (1270) и на Полтавщине (716), а также в Донецкой (689), Черкасской (624) и Киевской (575) и областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 510 610 человек, выздоровели от коронавируса 3 082 619 человек, от осложнений ковида умерли 88 986 украинцев.

Минздрав сообщает, что 6 декабря от COVID-19 были вакцинированы 188 758 человек. Первую дозу получили 73 097 человек, завершили иммунизацию 115 661 человек.

Прививки делали тремя вакцинами: Pfizer, Moderna и Coronavac.

Как сообщалось, 38% взрослого населения Украины полностью вакцинировались против коронавируса, 44,2% привиты по крайней мере одной дозой.