В костеле Святого Николая в Киеве стартуют противоаварийные работы

Подрядчиком станет ООО "Укрспецреставрация".

В костеле Святого Николая в Киеве стартуют противоаварийные работы
Фото: ГСЧС

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил о начале противоаварийных работ в костеле Святого Николая в Киеве, где 3 сентября произошел пожар. Работы должна выполнить компания "Укрспецреставрация".

Об этом Ткаченко написал в фейсбуке.

Подрядчик должен за два месяца укрепить окна, отремонтировать пол, очистить здание от сажи, отремонтировать системы отопления, электроснабжения и освещения, пожаротушения, установить защитные сетки и демонтировать навесные аварийные элементы.

Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн. грн. Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств для спасения костела.

"Верю, что до 1 июня 2022 года, даты передачи костела в пользование прихода св. Николая, мы завершим не только противоаварийные, но и реставрационные работы", - заявил министр.

Костел святого Николая – римско-католический костел в Киеве, один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. С 1980 года здание стали использовать в качестве концертного зала здания органной и камерной музыки.

До пожара в костеле располагалась государственная организация "Национальное здание органной и камерной музыки Украины".

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, приведшее к пожару и уничтожению инструмента.

После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за безвозмездный возврат костела святого Николая в Киеве в собственность Католической церкви, и правительство согласилось это сделать.

На восстановление костела в Киеве, по подсчетам Минкультуры, понадобится 75 млн. гривен.

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