На Закарпатье третьи сутки ищут мужчину, который катался на снегоходе и заблудился

К поискам привлечены 49 человек и 11 единиц техники, планируют привлечь вертолет.

В горах на Закарпатье еще с субботы, 4 декабря, ищут 50-летнего мужчину, который катался на снегоходе и заблудился.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

По состоянию на 5:30 7 декабря, к поискам привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры, сообщают в областном управлении ГСЧС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

При благоприятных погодных условиях спасатели будут производить поиск с воздуха вертолетом МИ-8.

Напомним, о трех закарпатцах, которые во время катания на снегоходах заблудились в горах, спасателям сообщили вечером 4 декабря. Около 13 часов на следующий день двое мужчин вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Поиски третьего заблудившегося осложняются погодными условиями в горах.

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