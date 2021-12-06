Из-за ковида за сутки умерли 278 украинцев
За сутки подтвердили 6 622 новых случая коронавирусной болезни.
В Украине за субботу, 4 декабря, подтвердили 6 622 новых случая коронавирусной болезни.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных случаев – 278.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 926 человек, выздоровели – 9 274.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 515;
Винницкая область – 325;
Волынская область – 235;
Днепропетровская область – 360;
Донецкая область – 289;
Житомирская область – 361;
Закарпатская область – 248;
Запорожская область – 246;
Ивано-Франковская область – 204;
Киевская область – 535;
Кировоградская область – 156;
Луганская область – 34;
Львовская область – 259;
Николаевская область – 278;
Одесская область – 440;
Полтавская область – 190;
Ровенская область – 163;
Сумская область – 285;
Тернопольская область – 244;
Харьковская область – 178;
Херсонская область – 150;
Хмельницкая область – 335;
Черкасская область – 300;
Черновицкая область – 128;
Черниговская область – 164.
За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, выздоровели 3 050 659 человек, летальных случаев – 88 280, и было проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 3 декабря, в Украине зафиксировали 13 206 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 196 детей и 200 медработников. Летальных исходов – 436.