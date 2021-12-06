Из-за ковида за сутки умерли 278 украинцев

В Украине за субботу, 4 декабря, подтвердили 6 622 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных случаев – 278.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 926 человек, выздоровели – 9 274.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 515;

Винницкая область – 325;

Волынская область – 235;

Днепропетровская область – 360;

Донецкая область – 289;

Житомирская область – 361;

Закарпатская область – 248;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 204;

Киевская область – 535;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 34;

Львовская область – 259;

Николаевская область – 278;

Одесская область – 440;

Полтавская область – 190;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 285;

Тернопольская область – 244;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 335;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 128;

Черниговская область – 164.

За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, выздоровели 3 050 659 человек, летальных случаев – 88 280, и было проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 3 декабря, в Украине зафиксировали 13 206 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 196 детей и 200 медработников. Летальных исходов – 436.