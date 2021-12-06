Умер украинский композитор и музыкант-мультиинструменталист Даниил Перцов

Он находился в больнице с коронавирусом.

Украинский композитор, музыкант-мультиинструменталист Даниил Перцов скончался 5 декабря в возрасте 48 лет.

Об этом говорится на страницах в Facebook группы "Хорея Козацька" и ее лидера Тараса Компаниченко.

Даниил Перцов
Фото: Facebook Олег Нетецкий
Даниил Перцов

"Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной. Прощай, дорогой Даниил!" – отмечено на странице группы в Facebook.

1 декабря Компаниченко писал, что Перцов был госпитализирован в больницу и находился в реанимации на кислородном концентраторе. По его словам, музыкант был госпитализирован в столичную больницу №12.

Даниил Перцов – член Союза композиторов Украины. Играл на многих инструментах, в частности, шалмее (разновидность свирели)), поморте и цинке (корнет). С 2005 года являлся частью "Хореи Казацкой".

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