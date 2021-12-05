В горах на Закарпатье ищут трех мужчин, которые катались на снегоходах и заблудились

Телефонная связь с мужчинами периодически появляется.

20 горных спасателей ищут в горах трех закарпатцев, которые катались на снегоходах в районе Полонины-Руны в Закарпатской области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"4 декабря в 18:02 спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин", - говорится в сообщении.

Телефонная связь с мужчинами периодически появляется, так что спасатели направляют их к правильному пути, двигаясь им навстречу.

Фото: ГСЧС

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены спасатели отделений из с. Вышка, г. Ужгород, с. Нижние Ворота и с. Пилипец. Одни обследуют территорию в районе горной долины, а другие ищут в горной местности близ с. Пашковцы Мукачевского района.

"К поискам привлечены 20 спасателей и 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на 2 автомобилях", - добавили в ГСЧС.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала любителей зимних походов в горы учитывать погодные условия на горе Поп Иван и любоваться видами Карпат дистанционно.

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