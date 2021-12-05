Во Львове патрульные разогнали ночную вечеринку на заводе

На вечеринке без лицензии продавали алкоголь.

Во Львове ночью 5 декабря патрульные прекратили громкую вечеринку с незаконной продажей алкоголя на одном из заводов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области

"Сегодня, около 2 часов ночи патрульные получили вызов на улицу Заводскую, где, по словам заявителей, происходит нарушение тишины на одном из заводов", - говорится в сообщении.

Патрульные обнаружили на месте происшествия вечеринку с большим количеством людей. Они установили организатора – это 35-летний львовянин. Также полицейские увидели, что там продают алкоголь, а лицензии на это нет.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Нарушения были прекращены, а на организатора оформили админматериалы за нарушение требований карантина и нарушение тишины.

Алкоголь в количестве 116 бутылок изъяли. Участковый оформил материалы по ведению хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом”, – добавили патрульные.

Издание zaxid.net пишет, что вечеринка проходила на ул. Заводской, 31, где находится Львовский завод радиоэлектронной медицинской аппаратуры (РЭМА).

Фото: facebook.com/lvivpolice
Фото: facebook.com/lvivpolice

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