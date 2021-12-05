В Николаевской области погиб 9-летний мальчик
Ребенок был найден в реке.
В Николаевской области полицейские выясняют обстоятельства гибели пропавшего 9-летнего мальчика в пгт. Кривое Озеро.
Об этом сообщили в МВД.
Вчера в полицию обратились родители, которые сообщили, что их сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и место его нахождения неизвестно”, – говорится в сообщении.
Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка.
Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.
Но сегодня около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвым на территории населенного пункта у реки Кодыма.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса.
Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.