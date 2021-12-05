В Николаевской области погиб 9-летний мальчик

Ребенок был найден в реке.

В Николаевской области полицейские выясняют обстоятельства гибели пропавшего 9-летнего мальчика в пгт. Кривое Озеро.

Об этом сообщили в МВД .

Вчера в полицию обратились родители, которые сообщили, что их сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и место его нахождения неизвестно”, – говорится в сообщении.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка.

Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.

Но сегодня около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвым на территории населенного пункта у реки Кодыма.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса.

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.