За три дня в аэропорту "Борисполь" обнаружили 19 поддельных сертификатов о вакцинации

Все факты будут проверены.

За три дня в аэропорту "Борисполь" обнаружили 19 поддельных сертификатов о вакцинации
Фото: facebook/Международный аэропорт Борисполь

В период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта “Борисполь” 19 человек предъявили документы о вакцинации от коронавируса с признаками подделки.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, в Винницкой области полицейские разоблачили преступную группу, которая наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов. В группу входили медицинские работники двух больниц области, работники винницких турфирм и посредники.

В ноябре Кабинет министров Украины усилил требования к вакцинации от коронавируса в "желтой" зоне адаптивного карантина. Желтый сертификат (подтверждающий одну прививку) теперь будет действовать только 30 дней вместо 120-ти.

Сертификаты следует считывать через приложение "Действие", а не только проверять визуальное наличие. Штраф за неправильную проверку – от 34 до 170 тысяч грн.

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