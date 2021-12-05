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2021-12-05
В Киеве тушили пожар в 16-этажном доме
Эвакуировали 30 человек.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве в многоэтажке на ул. Николая Ушакова, 14-а в Святошинском районе столицы произошел пожар.
Об этом сообщили спасатели.
“4 декабря в 19:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Николая Ушакова, 14-а, что в Святошинском районе столицы”, – говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на 12 этаже 16-этажного жилого дома.
В 20.21 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а в 20:39 – ликвидирован.
Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 30 человек.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv