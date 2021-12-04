В Хмельницкой области суд определил наказание для мужчины, который пытал детей раскаленной кочергой

Жителя Каменец-Подольского района суд признал виновным.

В Хмельницкой области к 4 годам тюрьмы приговорили мужчину, который "воспитывал" детей раскаленной кочергой. Об этом сообщили в областной полиции.

"38-летнего жителя Каменец-Подольского района суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Ближайшие 4 года он проведет в заключении”, – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в мае об обнаружении следов побоев и ожогов на теле детей в полицию сообщила работница поселкового совета. На место происшествия выехала следственно- оперативная группа и работники ювенальной превенции полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина раскаленной кочергой избил своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь.

Как выяснилось, сожительница, не являющаяся биологической матерью избитых детей, пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их унять, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил детей.

В результате такого "воспитательного" процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины.

После этого они сразу же были изъяты из семьи и помещены под надзор органов опеки и попечительства. Решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции завершили досудебное расследование и передали материалы в суд. Недавно Дунаевецкий районный суд признал подсудимого виновным в пытках и определил ему наказание в виде 4 лет заключения.