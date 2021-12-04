На карпатских перевалах спасатели развернули мобильные пункты обогрева

У спасателей - автомобили повышенной проходимости.

Фото: dsns.gov.ua

Из-за значительного понижения температуры на карпатских перевалах спасатели развернули мобильные пункты обогрева.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Такие пункты обогрева развернули на Яблуницком перевале Надворнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района и Вышковском перевале Калушского района.

Все, кто в этом нуждается, могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны.

Фото: dsns.gov.ua

Пункты обогрева располагают также автомобильной техникой повышенной проходимости – полноприводными автомобилями «Урал», ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, чтобы оказать помощь водителям в случае необходимости. Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий работают мобильно-оперативные группы ГУ ГСЧС Украины в области.

"В общей сложности для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечены 4 единицы техники и 12 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала любителей зимних походов в горы учесть погодные условия на горе Пип Иван и любоваться зимними видами Ивано-Франковской области дистанционно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученыхВо Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученых
20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО
Верка Сердючка записала новую песнюВерка Сердючка записала новую песню
Бритни Спирс показала, как отмечает 40-летие вместе с женихом после освобождения из-под опекиБритни Спирс показала, как отмечает 40-летие вместе с женихом после освобождения из-под опеки
СБУ разоблачила преступную группу, похищавшую деньги у граждан ЕС и вкладывающую в наркоторговлю с УкраинойСБУ разоблачила преступную группу, похищавшую деньги у граждан ЕС и вкладывающую в наркоторговлю с Украиной
Блок рекламы


Похожие новости
Горные спасатели посоветовали любоваться видами Карпат дистанционноГорные спасатели посоветовали любоваться видами Карпат дистанционно
В Винницкой области произошла утечка аммиака, спасатели пытаются осадить ядовитое облакоВ Винницкой области произошла утечка аммиака, спасатели пытаются осадить ядовитое облако
В трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковидаВ трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковида
В Чугуеве горела школа, спасатели 11часов тушили пожарВ Чугуеве горела школа, спасатели 11часов тушили пожар
На Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекойНа Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекой
На Прикарпатье спасатели спасли 6 детей, которые в непогоду оказались на острове посреди рекиНа Прикарпатье спасатели спасли 6 детей, которые в непогоду оказались на острове посреди реки
В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"
Спасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с ГоверлыСпасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с Говерлы
На Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавшихНа Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавших
В Луцке спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения (обновлено)В Луцке спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости