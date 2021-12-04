Фото: dsns.gov.ua

Из-за значительного понижения температуры на карпатских перевалах спасатели развернули мобильные пункты обогрева.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Такие пункты обогрева развернули на Яблуницком перевале Надворнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района и Вышковском перевале Калушского района.

Все, кто в этом нуждается, могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны.

Фото: dsns.gov.ua

Пункты обогрева располагают также автомобильной техникой повышенной проходимости – полноприводными автомобилями «Урал», ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, чтобы оказать помощь водителям в случае необходимости. Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий работают мобильно-оперативные группы ГУ ГСЧС Украины в области.

"В общей сложности для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечены 4 единицы техники и 12 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

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