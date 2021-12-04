За сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковида

Летальных случаев – 436.

За сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковида
Фото: ЕРА/UPG

За пятницу, 3 декабря, в Украине зафиксировали 13 206 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 196 детей и 200 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 436.

За минувшие сутки были госпитализированы 2 764 человека, выздоровели - 22 765.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1588;
  • Винницкая область – 530;
  • Волынская область – 561;
  • Днепропетровская область – 770;
  • Донецкая область – 816;
  • Житомирская область – 454;
  • Закарпатская область – 301;
  • Запорожская область – 499;
  • Ивано-Франковская область – 331;
  • Киевская область – 671;
  • Кировоградская область – 187;
  • Луганская область – 177;
  • Львовская область – 739;
  • Николаевская область – 446;
  • Одесская область – 848;
  • Полтавская область – 924;
  • Ровенская область – 489;
  • Сумская область – 295;
  • Тернопольская область – 249;
  • Харьковская область – 408;
  • Херсонская область – 107;
  • Хмельницкая область – 493;
  • Черкасская область – 730;
  • Черновицкая область – 207;
  • Черниговская область – 386.

За все время пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели – 3 041 385, летальных случаев – 88 002 и было проведено 16 051 772 ПЦР-тестирования.

Напомним, в четверг, 2 декабря, в Украине подтвердили 13 777 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 1279 детей и 222 медработников. 509 пациентов с коронавирусом умерли.

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