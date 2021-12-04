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2021-12-04
За сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковида
Летальных случаев – 436.
Фото: ЕРА/UPG
За пятницу, 3 декабря, в Украине зафиксировали 13 206 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 196 детей и 200 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 436.
За минувшие сутки были госпитализированы 2 764 человека, выздоровели - 22 765.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1588;
- Винницкая область – 530;
- Волынская область – 561;
- Днепропетровская область – 770;
- Донецкая область – 816;
- Житомирская область – 454;
- Закарпатская область – 301;
- Запорожская область – 499;
- Ивано-Франковская область – 331;
- Киевская область – 671;
- Кировоградская область – 187;
- Луганская область – 177;
- Львовская область – 739;
- Николаевская область – 446;
- Одесская область – 848;
- Полтавская область – 924;
- Ровенская область – 489;
- Сумская область – 295;
- Тернопольская область – 249;
- Харьковская область – 408;
- Херсонская область – 107;
- Хмельницкая область – 493;
- Черкасская область – 730;
- Черновицкая область – 207;
- Черниговская область – 386.
За все время пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели – 3 041 385, летальных случаев – 88 002 и было проведено 16 051 772 ПЦР-тестирования.
Напомним, в четверг, 2 декабря, в Украине подтвердили 13 777 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 1279 детей и 222 медработников. 509 пациентов с коронавирусом умерли.