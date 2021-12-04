За сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковида

За пятницу, 3 декабря, в Украине зафиксировали 13 206 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 196 детей и 200 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 436.

За минувшие сутки были госпитализированы 2 764 человека, выздоровели - 22 765.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1588;

– 1588; Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ровенская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.

За все время пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели – 3 041 385, летальных случаев – 88 002 и было проведено 16 051 772 ПЦР-тестирования.

Напомним, в четверг, 2 декабря, в Украине подтвердили 13 777 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 1279 детей и 222 медработников. 509 пациентов с коронавирусом умерли.