В пригороде Львова произошел пожар в новом костеле, пострадали два человека (обновлено)

Церковь Святой Терезы открыли всего два года назад.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

В селе Брюховичи возле Львова в пятницу, 3 декабря, возник большой пожар в деревянном костеле Святой Терезы, построенном всего два года назад.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"3 декабря в 13:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Брюховичи Львовского района. Пожар возник в деревянной церкви. К месту происшествия по экстренному номеру вызова выехали пожарно-спасательные подразделения Львовской области. На момент прибытия спасателей горел купол церкви и обшивка внутри церкви на площади 70 кв.м. К ликвидации пожара привлечено 8 единиц спецтехники", - рассказали в областном управлении службы чрезвычайных ситуаций.

Церковь Святой Терезы является приходским храмом римско-католической духовной семинарии, которая расположена рядом.

Строительство костела в Брюховичах началось в марте 2016 года и длилось три года. В апреле 2019 года костел освятил львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий.

Обновлено. По состоянию на 14:56 пожар был локализован, а в 15:51 – ликвидирован, сообщили спасатели.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под крыши и купола церкви выбивался густой черный дым. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - отмечается в сообщении ГСЧС.

В результате пожара двое мужчин, которые на момент возникновения пожара находились в костеле, получили ожоги. После осмотра медиками от госпитализации они отказались.

К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц спецтехники и 44 человека личного состава ГСЧС.

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