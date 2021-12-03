Киевскую фирму разоблачили на продаже средств незаконного прослушивания и слежения

Технический директор предприятия и его заместитель уведомлены о подозрении.

Киевскую фирму разоблачили на продаже средств незаконного прослушивания и слежения
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила компанию, занимавшуюся нелегальным сбытом специальных технических средств для прослушивания и слежки за гражданами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что представители компании пытались обойти закон и продать средства наблюдения частным лицам, хотя лицензия позволяет реализацию таких товаров исключительно государственным структурам.

"Таким образом, заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами. Среди изъятого – средства, которые используются сотрудниками правоохранительных органов для проведения оперативно-разыскных мероприятий", - отметили в СБУ.

По данным следствия, противоправную деятельность организовало руководство одного из предприятий-лицензиатов, реализующего спецоборудование по госзаказу. Клиентов они искали через личные связи, в том числе среди представителей частных охранных фирм.

Во время обысков в офисных помещениях обнаружены образцы спецтехники, черновые записи, электронная переписка и другие доказательства незаконной деятельности.

Фото: СБУ

Следователи сообщили техническому директору предприятия и его заместителю о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Фото: СБУ

Напомним, в мае этого года в Запорожье разоблачили фирму, продававшую средства для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения.

В июле 2015 года СБУ изъяла в Киеве чемодан для прослушивания ценой в $200 тысяч. Комплекс способен одновременно прослушивать 128 абонентов. Позже выяснилось, что этот комплекс использовался во время Майдана для прослушивания оппозиционных лидеров.

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