В пригороде Львова возник пожар в новом костеле

Церковь Святой Терезы открыли всего два года назад.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

В селе Брюховичи возле Львова в пятницу, 3 декабря, возник большой пожар в деревянном костеле Святой Терезы, построенном всего два года назад.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"3 декабря в 13:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Брюховичи Львовского района. Пожар возник в деревянной церкви. К месту происшествия по экстренному номеру вызова выехали пожарно-спасательные подразделения Львовской области. На момент прибытия спасателей горел купол церкви и обшивка внутри церкви на площади 70 кв.м. К ликвидации пожара привлечено 8 единиц спецтехники", - рассказали в областном управлении службы чрезвычайных ситуаций.

Церковь Святой Терезы является приходским храмом римско-католической духовной семинарии, которая расположена рядом.

Строительство костела в Брюховичах началось в марте 2016 года и длилось три года. В апреле 2019 года костел освятил львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий.

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