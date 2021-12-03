Киевский суд вынес приговор по делу 2017 года об убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе

Дарницкий районный суд Киева 2 декабря признал виновным бывшего сумоиста Дмитрия Слепченко в убийстве мотоциклиста во время дорожного конфликта на Харьковском шоссе в 2017 году.

На сайте Киевской городской прокуратуры сообщается, что обвиняемый приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы по ч.1 ст.115 (убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Бывший спортсмен Дмитрий Слепченко 24 мая 2017 года в ходе дорожного конфликта совершил из автомобиля несколько выстрелов в сторону остановившегося на перекрестке мотоциклиста. Раненый мужчина от полученных ранений скончался, а убийца с места совершения преступления скрылся.

Второй эпизод, по которому его судили, касался конфликта на парковке возле одного из киевских супермаркетов в 2016 году, когда он несколько раз выстрелил в сторону охранника.

После шокирующего убийства Слепченко по решению суда отправили в психоневрологическую больницу закрытого типа, откуда он неоднократно убегал. Кроме того, в палате он хранил наркотики, в связи с чем его судят в Василькове по ст.394 (бегство из специализированного лечебного учреждения), ч.3 ст.382 (неисполнение судебного решения), ч.1 ст.309 ( хранение наркотиков).