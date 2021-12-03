Умер композитор и певец Марьян Гаденко

Ему было 66 лет.

Умер композитор и певец Марьян Гаденко
Марьян Гаденко
Фото: facebook.com/festival.dolya

3 декабря 2021 года не стало народного артиста Украины, композитора и певца Марьяна Гаденко. Ему было 66 лет. Причиной смерти называют сердечный приступ.

О смерти мастера сообщают его друзья и коллеги в фейсбуке.

"Сегодня отошел в вечность мой друг, собрат, композитор, певец народный артист Украины Марьян Гаденко", - написал певец Иво Бобул.

Марьян Ильич Гаденко родился 15 сентября 1955 года в городе Сторожинец на Буковине.

Во время службы в органах внутренних дел окончил в 1982 году Черновицкий государственный университет, получил специальность экономиста.

Гаденко 27 лет служил во внутренних войсках Украины. На пенсию ушел с должности заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины в звании полковника милиции. Десять лет, в течение 1988-1998 годов, служил во Львове в должности начальника отдела по борьбе с организованной преступностью на Львовской железной дороге.

Был ведущим телепрограммы "Подвечерие. Судьбы", основателем многих телепроектов и песенных фестивалей.

В творчестве Гаденко семь аудиоальбомов и компакт-дисков. Он автор многих известных украинских песен.

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