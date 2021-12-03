BBC объявила финалистов премии "Книга года-2021"

Победителей объявят 17 декабря.

BBC объявила финалистов премии "Книга года-2021"
Фото: BBC

BBC News Украина в пятницу, 3 декабря, обнародовала краткие списки литературной премии "Книга года ВВС-2021", которая проводится в партнерстве с Культурной программой ЕБРР.

Об этом сообщается на сайте издания.

Жюри выбирало финалистов среди 39 изданий, вошедших в длинные списки "Книги года ВВС-2021".

Краткий список в номинации Книга года BBC – 2021

  • Юрий Андрухович. Радио ночь. – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

  • Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. – Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Илья Макаренко. Магнум. – Черновцы: Книги – XXI, 2021

  • Сергей Осока. Три линии для Марии. – Львов: Издательство Старого Льва, 2020

  • Артем Чех. Кто ты такой? – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

Краткий список в номинации Детская Книга года ВВС – 2021

  • Владимир Аренев. Заклятый меч или голос крови. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

  • Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Книга Быстроножка и очень велосипедное приключение. – Киев: Yakaboo Publishing, 2021

  • Таня Поставная. Письма из почты на маяке. - Киев: #книголав, 2021

  • Екатерина Штанко. Огненная сказка. – Киев: Наш формат, 2021

  • Петр Яценко. Союз Советских Вещей. – Киев: Портал, 2020

Краткий список в номинации Книга года BBC-Эсеистика-2021

  • Станислав Асеев. Светлый путь: история одного концлагеря. – Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Владимир Диброва. Свежим глазом Шевченко для современного читателя. – Киев: Белка, 2021

  • Ольга Кари. Компот из патиссонов. – Киев: Комора, 2020

  • Андрей Содомора. О чем писать… - Львов: Априори, 2021

  • Алексей Сокирко. Кулинарное путешествие в Гетманщину. – Киев: Темпора, 2021

Победителей объявят 17 декабря. Победитель в каждой номинации получит премию в размере 1000 британских фунтов в гривневом эквиваленте.

Напомним, что в 2020 году лучшей книгой по версии BBC признали роман "Юпак" Сергея Сергеевича Saigon.

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