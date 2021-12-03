BBC объявила финалистов премии "Книга года-2021"

BBC News Украина в пятницу, 3 декабря, обнародовала краткие списки литературной премии "Книга года ВВС-2021", которая проводится в партнерстве с Культурной программой ЕБРР .

Об этом сообщается на сайте издания.

Жюри выбирало финалистов среди 39 изданий, вошедших в длинные списки "Книги года ВВС-2021".

Краткий список в номинации Книга года BBC – 2021

Юрий Андрухович. Радио ночь. – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. – Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Илья Макаренко. Магнум. – Черновцы: Книги – XXI, 2021

Сергей Осока. Три линии для Марии. – Львов: Издательство Старого Льва, 2020

Артем Чех. Кто ты такой? – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

Краткий список в номинации Детская Книга года ВВС – 2021

Владимир Аренев. Заклятый меч или голос крови. – Киев : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Книга Быстроножка и очень велосипедное приключение. – Киев : Yakaboo Publishing, 2021

Таня Поставная. Письма из почты на маяке. - Киев : #книголав, 2021

Екатерина Штанко. Огненная сказка. – Киев : Наш формат, 2021

Петр Яценко. Союз Советских Вещей. – Киев : Портал, 2020

Краткий список в номинации Книга года BBC-Эсеистика-2021

Станислав Асеев. Светлый путь: история одного концлагеря. – Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Владимир Диброва. Свежим глазом Шевченко для современного читателя. – Киев : Белка, 2021

Ольга Кари. Компот из патиссонов. – Киев : Комора, 2020

Андрей Содомора. О чем писать… - Львов: Априори, 2021

Алексей Сокирко. Кулинарное путешествие в Гетманщину. – Киев : Темпора, 2021

Победителей объявят 17 декабря. Победитель в каждой номинации получит премию в размере 1000 британских фунтов в гривневом эквиваленте.

Напомним, что в 2020 году лучшей книгой по версии BBC признали роман "Юпак" Сергея Сергеевича Saigon.