На шахте в Кривом Роге погиб горняк

Во время работы на шахте Артем-1 произошел обвал горной породы, который смертельно травмировал работника.

В Кривом Роге на шахте произошел обвал породы, один горняк погиб. Несчастный случай произошел на территории металлургического предприятия компании "Свитекс" 2 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам труда.

Отмечается, что работник "Свитэкс" выполнял подрядные работы на орт-заезде 231 (горизонтальная искусственная полость в горном массиве - ред.) на территории предприятия по производству металлопродукции "АрселорМиттал Кривой Рог". Во время работы произошел обвал горной породы, смертельно травмировавший работника.

По данным издания "Первый криворожский", инцидент произошел ночью 2 декабря на шахте "Артем-1".

По данным пресс-службы Криворожского районного управления полиции, при выполнении работ на 48-летнего работника упала руда. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело было отправлено на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Продолжается следствие.

Напомним, на рассвете 31 июля в Донецкой области произошел взрыв в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" на горизонте 815 м. Погибли 6 горняков.

25 ноября в РоSSии в результате взрыва на шахте "Листяжная" на Кузбассе погибли более 50 человек, из них пятеро спасателей.