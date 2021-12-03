На шахте в Кривом Роге погиб горняк

Во время работы на шахте Артем-1 произошел обвал горной породы, который смертельно травмировал работника.

На шахте в Кривом Роге погиб горняк
Фото: freeradio.com.ua

В Кривом Роге на шахте произошел обвал породы, один горняк погиб. Несчастный случай произошел на территории металлургического предприятия компании "Свитекс" 2 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам труда.

Отмечается, что работник "Свитэкс" выполнял подрядные работы на орт-заезде 231 (горизонтальная искусственная полость в горном массиве - ред.) на территории предприятия по производству металлопродукции "АрселорМиттал Кривой Рог". Во время работы произошел обвал горной породы, смертельно травмировавший работника.

По данным издания "Первый криворожский", инцидент произошел ночью 2 декабря на шахте "Артем-1".

По данным пресс-службы Криворожского районного управления полиции, при выполнении работ на 48-летнего работника упала руда. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело было отправлено на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Продолжается следствие.

Напомним, на рассвете 31 июля в Донецкой области произошел взрыв в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" на горизонте 815 м. Погибли 6 горняков.

25 ноября в РоSSии в результате взрыва на шахте "Листяжная" на Кузбассе погибли более 50 человек, из них пятеро спасателей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученыхВо Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученых
В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"
20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО
Верка Сердючка записала новую песнюВерка Сердючка записала новую песню
Английский музыкант Эд Ширан приехал для съемок в Киев
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Четверо детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Винницкой областиЧетверо детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Винницкой области
Четыре ребенка погибли в результате пожара в селе на ХмельнитчинеЧетыре ребенка погибли в результате пожара в селе на Хмельнитчине
Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщинПолиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин
В Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщинВ Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщин
В результате беспорядков в эквадорской тюрьме погибли 68 человекВ результате беспорядков в эквадорской тюрьме погибли 68 человек
В Техасе из-за давки на концерте погибли по меньшей мере восемь человекВ Техасе из-за давки на концерте погибли по меньшей мере восемь человек
Три человека погибли на трибьют-концерте ABBA в ШвецииТри человека погибли на трибьют-концерте ABBA в Швеции
Во время "забега быков" в Испании погиб 55-летний мужчинаВо время "забега быков" в Испании погиб 55-летний мужчина
В Польше на стройке погиб украинецВ Польше на стройке погиб украинец
Последние новости
Подгружаем последние новости