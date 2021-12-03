Ковидом в Украине за сутки заболели 13,8 тыс. человек, 22,9 тыс. человек - выздоровели

За четверг, 2 декабря, в Украине подтвердили 13 777 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 1 279 детей и 222 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 2 992 человека, преодолели болезнь 22 893 человека, 509 пациентов с коронавирусом умерли.

За все время пандемии в Украине заболели 3 477 649 человек, выздоровели от коронавируса 3 018 620 человек, от осложнений ковида умерли 87 566 украинцев.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида. Были госпитализированы 3 003 человека, 525 пациентов умерли.

Напомним, Украина закрыла въезд из ряда стран Африки, где был зафиксирован новый вариант коронавируса омикрон. В нашей стране этот штамм пока не обнаруживался.

Как заявляли глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий и глава Минздрава Виктор Ляшко, украинские тест-лаборатории способны выявлять новый штамм ковида омикрон. В настоящее время данные об угрозах омикрона еще изучаются, и не известно, переносится ли он тяжелее.

Однако новый штамм коронавируса уже есть в Европе, и Украине не удастся его избежать даже при закрытии границ.