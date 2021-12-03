В Харькове в подвале многоэтажки обнаружили снаряд времен Второй мировой войны
Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас, чтобы его уничтожить.
Харковская полиция проверила информацию об обнаружении боеприпасов в подвале жилого дома на Московском проспекте.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, снаряд был обнаружен во время уборки утром в четверг.
"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Предварительно установлено, что извлеченный предмет является снарядом времен Второй мировой войны калибром 152 мм в ржавом состоянии", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас, чтобы его уничтожить.
Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского РУП №2.
Ранее в марте пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области уничтожили артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.