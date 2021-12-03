В Харькове в подвале многоэтажки обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас, чтобы его уничтожить.

В Харькове в подвале многоэтажки обнаружили снаряд времен Второй мировой войны
Фото: ДСНС

Харковская полиция проверила информацию об обнаружении боеприпасов в подвале жилого дома на Московском проспекте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, снаряд был обнаружен во время уборки утром в четверг.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Предварительно установлено, что извлеченный предмет является снарядом времен Второй мировой войны калибром 152 мм в ржавом состоянии", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас, чтобы его уничтожить.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского РУП №2.

Ранее в марте пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области уничтожили артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

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