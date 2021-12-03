Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал с мечом на полицейских, его обезвредили

Инцидент произошел, когда две женщины-полицейские подошли к мужчине, чтобы допросить его о похищении автомобиля.

Французская полиция обезвредила мужчину, одетого как ниндзя, после того, как он попытался напасть с мечом на двух офицеров в городе Шербур.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел, когда две женщины-полицейские подошли к мужчине, чтобы допросить его о похищении автомобиля.

По словам правоохранителей, двое полицейских находятся в удовлетворительном состоянии. О состоянии нападающего не сообщают.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин в своем твиттере выразил поддержку полиции.

"В ходе расследования угона автомобиля в Шербуре двое полицейских получили ранения", - сказал Дарманин, добавив: "(Моя) поддержка национальной полиции".

Напомним, 1 ноября в столице Японии Токио мужчина напал с ножом на людей в поезде метрополитена. Он ранил не менее 17 пассажиров.