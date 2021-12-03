Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал с мечом на полицейских, его обезвредили
Инцидент произошел, когда две женщины-полицейские подошли к мужчине, чтобы допросить его о похищении автомобиля.
Французская полиция обезвредила мужчину, одетого как ниндзя, после того, как он попытался напасть с мечом на двух офицеров в городе Шербур.
Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел, когда две женщины-полицейские подошли к мужчине, чтобы допросить его о похищении автомобиля.
По словам правоохранителей, двое полицейских находятся в удовлетворительном состоянии. О состоянии нападающего не сообщают.
Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин в своем твиттере выразил поддержку полиции.
"В ходе расследования угона автомобиля в Шербуре двое полицейских получили ранения", - сказал Дарманин, добавив: "(Моя) поддержка национальной полиции".
Напомним, 1 ноября в столице Японии Токио мужчина напал с ножом на людей в поезде метрополитена. Он ранил не менее 17 пассажиров.