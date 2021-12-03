Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике

Солистка KAZKA Александра Зарицкая после своего впечатляющего участия на проекте "Танцы со звездами" отправилась в отпуск. Успешная украинская певица, которая на танцевальном шоу, сбросила более 20 килограммов, похвасталась своей постройневшей фигурой в купальнике.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз исполнительница поделилась своими приключениями. Несмотря на то, что Александра Зарицкая наслаждается отпуском, она не забывает о тренировках. Звезда продолжает бегать, показывая прекрасные пейзажи, которые она видит на своем пути.

После пробежки солистка KAZKA забежала в один из местных ресторанчиков на завтрак. Исполнительница похвасталась, что лежит в ее тарелке: много зелени и овощей, заправленных оливковым маслом.

"Дэвид Боуи поет, салат с фалафелем на завтрак, море и яхты – вот так выглядит мое идеальное утро", — отметила в публикации Александра Зарицкая.

Также солистка группы KAZKA просто не могла не похвастаться результатами своих усилий. Как призналась артистка, сбросить вес ей удалось не только благодаря тренировкам с Юрием Мешковым в рамках "Танцы со звездами". Также она ходила в бассейн, бегала и придерживалась правильного питания.

В личном микроблоге Александра опубликовала редкое фото в купальнике. В кадре певица предстала полубоком в белом сдельном купальнике, с распущенными волосами, платком на голове и в солнцезащитных очках на фоне прекрасного пейзажа.

С кем уехала отдыхать исполнительница – неизвестно, но многим кажется, что компанию ей составил ее партнер по танцевальному проекту. Парочку уже давно подозревают в романтических отношениях.

Напомним, солистка KAZKA похвасталась новым фото с партнером по “Танцам со звездами“: “Жених и невеста“.