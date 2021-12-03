Бритни Спирс показала, как отмечает 40-летие вместе с женихом после освобождения из-под опеки

Бритни Спирс сегодня, 2 декабря, отмечает юбилей. Известной американской артистке исполнилось 40 лет, 13 лет из которых она провела под опекой своего отца, и не могла самостоятельно принимать важные решения и распоряжаться своим многомиллионным состоянием. В этом году звезда выиграла суд и смогла вернуть себе свою взрослую и самостоятельную жизнь.

Бритни Спирс показала, как отмечает 40-летие вместе с женихом

В свой день рождения успешная певица 00-х решила вместе со своим женихом отправиться за границу. Бритни Спирс призналась, что благодарна за возможность выехать из страны.

В личном аккаунте в Инстаграм звезда загрузила несколько публикаций, сделанных на борту частного самолета. В кадре она предстала в белой кофте, коротких джинсовых шортах и высоких красных сапогах, а рядом с ней ее любимый – фитнес-тренер Сэм Асгари, одетый в джинсы, майку и рубашку.

"О, радостный день сегодня!!!! Я и мой жених так рады, что уезжаем. Боже, спасибо, что мы смогли выехать из страны!! Я благословлена", — отметила в публикации Бритни Спирс.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, Бритни Спирс трогательно поздравила сыновей с днем рождения: “Два дня плакала“.


Анастасия Березовская, Тудей

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