За сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида

Госпитализированы 3 003 человека, 525 пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида
Фото: ЕРА/UPG

За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине были зафиксированы 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 1 346 детей и 240 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 3 003 человека. 525 пациентов умерли. Выздоровели – 23 535 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 463 872 человека, выздоровели – 2 995 727. От осложнений заболевания умерли 87 057 человек. Всего было проведено 15 962 709 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев – 559 случаев;
  • Винницкая область – 499 случаев;
  • Волынская область – 302 случая;
  • Днепропетровская область – 1242 случая;
  • Донецкая область – 416 случаев;
  • Житомирская область – 452 случая;
  • Закарпатская область – 289 случаев;
  • Запорожская область – 653 случая;
  • Ивано-Франковская область – 543 случая;
  • Киевская область – 519 случаев;
  • Кировоградская область – 196 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Львовская область – 288 случаев;
  • Николаевская область – 693 случая;
  • Одесская область – 655 случаев;
  • Полтавская область – 361 случай;
  • Ровенская область – 279 случаев;
  • Сумская область – 451 случай;
  • Тернопольская область – 297 случаев;
  • Харьковская область – 284 случая;
  • Херсонская область – 191 случай;
  • Хмельницкая область – 598 случаев;
  • Черкасская область – 260 случаев;
  • Черновицкая область – 158 случаев;
  • Черниговская область – 408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Минздрав также сообщает, что за минувшие сутки от ковида были вакцинированы 210 869 человек. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 13 543 490 человек.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о новом варианте коронавируса, который вызывает беспокойство. Внимание приковано к нему из-за необычно высокого количества мутаций. Как утверждает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), речь идет ориентировочно о 30 изменениях в шиповидном белке. Подробнее читайте в материале LB.ua "О" означает "Омикрон": что известно о новом варианте коронавируса".

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала о том, как упростить процесс вакцинации, о новых таблетках от ковида и об ожиданиях от нового штамма.

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