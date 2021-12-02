За сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида

За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине были зафиксированы 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 1 346 детей и 240 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 3 003 человека. 525 пациентов умерли. Выздоровели – 23 535 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 463 872 человека, выздоровели – 2 995 727. От осложнений заболевания умерли 87 057 человек. Всего было проведено 15 962 709 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев – 559 случаев;

– 559 случаев; Винницкая область – 499 случаев;

Волынская область – 302 случая;

Днепропетровская область – 1242 случая;

Донецкая область – 416 случаев;

Житомирская область – 452 случая;

Закарпатская область – 289 случаев;

Запорожская область – 653 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 519 случаев;

Кировоградская область – 196 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 693 случая;

Одесская область – 655 случаев;

Полтавская область – 361 случай;

Ровенская область – 279 случаев;

Сумская область – 451 случай;

Тернопольская область – 297 случаев;

Харьковская область – 284 случая;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 598 случаев;

Черкасская область – 260 случаев;

Черновицкая область – 158 случаев;

Черниговская область – 408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Минздрав также сообщает, что за минувшие сутки от ковида были вакцинированы 210 869 человек. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 13 543 490 человек.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о новом варианте коронавируса, который вызывает беспокойство. Внимание приковано к нему из-за необычно высокого количества мутаций. Как утверждает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), речь идет ориентировочно о 30 изменениях в шиповидном белке. Подробнее читайте в материале LB.ua "О" означает "Омикрон": что известно о новом варианте коронавируса".

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала о том, как упростить процесс вакцинации, о новых таблетках от ковида и об ожиданиях от нового штамма.