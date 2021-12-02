За сутки в Украине зафиксировали 13 531 новый случай ковида
Госпитализированы 3 003 человека, 525 пациентов умерли.
За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине были зафиксированы 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 1 346 детей и 240 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 3 003 человека. 525 пациентов умерли. Выздоровели – 23 535 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 463 872 человека, выздоровели – 2 995 727. От осложнений заболевания умерли 87 057 человек. Всего было проведено 15 962 709 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев – 559 случаев;
- Винницкая область – 499 случаев;
- Волынская область – 302 случая;
- Днепропетровская область – 1242 случая;
- Донецкая область – 416 случаев;
- Житомирская область – 452 случая;
- Закарпатская область – 289 случаев;
- Запорожская область – 653 случая;
- Ивано-Франковская область – 543 случая;
- Киевская область – 519 случаев;
- Кировоградская область – 196 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Львовская область – 288 случаев;
- Николаевская область – 693 случая;
- Одесская область – 655 случаев;
- Полтавская область – 361 случай;
- Ровенская область – 279 случаев;
- Сумская область – 451 случай;
- Тернопольская область – 297 случаев;
- Харьковская область – 284 случая;
- Херсонская область – 191 случай;
- Хмельницкая область – 598 случаев;
- Черкасская область – 260 случаев;
- Черновицкая область – 158 случаев;
- Черниговская область – 408 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Минздрав также сообщает, что за минувшие сутки от ковида были вакцинированы 210 869 человек. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 13 543 490 человек.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о новом варианте коронавируса, который вызывает беспокойство. Внимание приковано к нему из-за необычно высокого количества мутаций. Как утверждает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), речь идет ориентировочно о 30 изменениях в шиповидном белке. Подробнее читайте в материале LB.ua "О" означает "Омикрон": что известно о новом варианте коронавируса".
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