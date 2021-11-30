СБУ разоблачила преступную группу, похищавшую деньги у граждан ЕС и вкладывающую в наркоторговлю с Украиной

Группа насчитывала 11 человек и действовала в течение двух лет.

Фото: СБУ

Служба безопасности прекратила деятельность трансграничной преступной группы, которая похищала деньги у граждан ЕС и вкладывала украденные деньги в наркобизнес, в частности организовали трансфер "роттердамского" кокаина для реализации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Сотрудники СБУ прекратили деятельность трансграничной преступной группы, которая похищала деньги у граждан ЕС . В дальнейшем злоумышленники использовали эти финансы в сфере наркоторговли. По предварительной информации, ущерб от деятельности группы составляет миллионы евро", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, группа, насчитывавшая 11 человек, действовала в течение двух лет. Злоумышленники "специализировались" на ограблениях банковских терминалов с помощью специальных технических средств.

На территории Нидерландов они вкладывали украденные деньги в наркобизнес. В частности, организовали трансфер "роттердамского" кокаина для реализации в Украине.

Во Львове оперативники СБУ провели спецоперацию и задержали дельцов "на горячем" во время очередной реализации 200 г кокаина стоимостью 500 тыс. грн.

Правоохранители провели 19 обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей. По результатам следственных действий изъяты наркотики, оружие и более полумиллиона гривень.

Фото: СБУ

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.