20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО

Она должна была провести за решеткой 15 лет.

20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО
Фото: poltava.to

20-летняя Вероника Моторина, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, скончалась 29 ноября в СИЗО.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина" со ссылкой на медиков, приезжавших по вызову в Полтавское учреждение исполнения наказаний.

В местном телеграмм-канале "Труха Полтава" утверждается, что в день смерти девушка целый день ничего не ела, только курила и пила кофе. После этого у нее случился эпилептический приступ. Сотрудники СИЗО и врачи не смогли спасти ее жизнь.

В конце сентября Октябрьский райсуд Полтавы признал Моторину виновной в убийстве и назначил ей 15 лет лишения свободы. После приговора девушка совершила попытку самоубийства – достала лезвие от бритвы и порезала руки. Тогда ее вовремя доставили в больницу.

Все это время она находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и длилась апелляция.

Напомним, что погибшая была родом из Днепра. В 2019 году она переехала к парню в Полтаву. Общая жизнь у них не сложилась, и в начале февраля 2020 года парень решил ее бросить. После расставания она пошла в тир, где, по ее словам, собиралась покончить жизнь самоубийством, но вместо этого застрелила 64-летнего инструктора, пытавшегося ее остановить.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездамиСолистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездами
В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"
Ирина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после разводаИрина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после развода
Верка Сердючка записала новую песнюВерка Сердючка записала новую песню
На Днепропетровщине полицейские создали банду, которая производила и продавала наркотикиНа Днепропетровщине полицейские создали банду, которая производила и продавала наркотики
Блок рекламы


Похожие новости
На Днепропетровщине полицейские создали банду, которая производила и продавала наркотикиНа Днепропетровщине полицейские создали банду, которая производила и продавала наркотики
На съемках телешоу задержали "сваху", которая выдавала украинок замуж за иностранцевНа съемках телешоу задержали "сваху", которая выдавала украинок замуж за иностранцев
В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанамиВ Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами
На 104-м году жизни скончался легендарный ветеран Второй мировой войны Иван ЗалужныйНа 104-м году жизни скончался легендарный ветеран Второй мировой войны Иван Залужный
Михалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в ПолтавеМихалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в Полтаве
Женщина, которую в прошлом году избили в поезде "Киев-Мариуполь", получит 100 тыс. грн компенсации, - СМИЖенщина, которую в прошлом году избили в поезде "Киев-Мариуполь", получит 100 тыс. грн компенсации, - СМИ
СБУ разоблачила банду, которая изготовляла и сбывала метамфетаминСБУ разоблачила банду, которая изготовляла и сбывала метамфетамин
СБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегаловСБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегалов
Бывшая девушка Бена Аффлека впечатлила аппетитными формами в откровенном платьеБывшая девушка Бена Аффлека впечатлила аппетитными формами в откровенном платье
СБУ сообщила подозрение соучастнику заказного убийства работника СИЗО в Киеве в 2016 годуСБУ сообщила подозрение соучастнику заказного убийства работника СИЗО в Киеве в 2016 году
Последние новости
Подгружаем последние новости