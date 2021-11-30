20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО

Она должна была провести за решеткой 15 лет.

20-летняя Вероника Моторина, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, скончалась 29 ноября в СИЗО .

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина" со ссылкой на медиков, приезжавших по вызову в Полтавское учреждение исполнения наказаний.

В местном телеграмм-канале "Труха Полтава" утверждается, что в день смерти девушка целый день ничего не ела, только курила и пила кофе. После этого у нее случился эпилептический приступ. Сотрудники СИЗО и врачи не смогли спасти ее жизнь.

В конце сентября Октябрьский райсуд Полтавы признал Моторину виновной в убийстве и назначил ей 15 лет лишения свободы. После приговора девушка совершила попытку самоубийства – достала лезвие от бритвы и порезала руки. Тогда ее вовремя доставили в больницу.

Все это время она находилась в СИЗО , а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и длилась апелляция.

Напомним, что погибшая была родом из Днепра. В 2019 году она переехала к парню в Полтаву. Общая жизнь у них не сложилась, и в начале февраля 2020 года парень решил ее бросить. После расставания она пошла в тир, где, по ее словам, собиралась покончить жизнь самоубийством, но вместо этого застрелила 64-летнего инструктора, пытавшегося ее остановить.