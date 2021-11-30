Горные спасатели посоветовали любоваться видами Карпат дистанционно

По крайней мере, до 3 декабря.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала любителей зимних походов в горы учесть погодные условия на горе Поп Иван.

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 09:00 30 ноября на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западный 8-10 м/с.

Вьюга. Температура воздуха – 12 градусов мороза.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue11

Пресс-служба ГСЧС обнародовала видео текущей погоды.

По информации спасателей, такая ситуация будет наблюдаться до 3 декабря включительно.

"Поэтому в ближайшие дни любуемся зимними пейзажами Ивано-Франковской области дистанционно", - призвали спасатели.