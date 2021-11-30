В Киеве взорвали банкомат
Воры забрали кассеты с деньгами и скрылись.
В Дарницком районе Киева неизвестные взорвали банкомат.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Грабителей было двое. Они смогли вытащить кассеты с деньгами из банкомата и скрылись.
Полиция открыла производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в мае 2021 года полиция сообщала о задержании воров, которые взрывали банкоматы и платежные терминалы. Их удалось поймать "на горячем", когда они пытались похитить деньги из банкомата на бульваре Перова.
Самая громкая попытка обокрасть банкомат в Киеве произошла в ноябре 2019 года, когда воры уничтожили отделение Ощадбанка на Русановке. Тогда из отделения украли 250 тысяч гривен, а ущерб от повреждений помещения оценили в несколько миллионов гривен.