В Киеве взорвали банкомат

Воры забрали кассеты с деньгами и скрылись.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Грабителей было двое. Они смогли вытащить кассеты с деньгами из банкомата и скрылись.

Полиция открыла производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае 2021 года полиция сообщала о задержании воров, которые взрывали банкоматы и платежные терминалы. Их удалось поймать "на горячем", когда они пытались похитить деньги из банкомата на бульваре Перова.

Самая громкая попытка обокрасть банкомат в Киеве произошла в ноябре 2019 года, когда воры уничтожили отделение Ощадбанка на Русановке. Тогда из отделения украли 250 тысяч гривен, а ущерб от повреждений помещения оценили в несколько миллионов гривен.

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