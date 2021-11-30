В Киеве взорвали банкомат

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Грабителей было двое. Они смогли вытащить кассеты с деньгами из банкомата и скрылись.

Полиция открыла производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае 2021 года полиция сообщала о задержании воров, которые взрывали банкоматы и платежные терминалы. Их удалось поймать "на горячем", когда они пытались похитить деньги из банкомата на бульваре Перова.