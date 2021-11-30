На Youtube вышел мини-сериал Надежды Парфан о бездомном мужчине

29 ноября на платформе YouTube вышел мини-сериал Надежды Парфан "Заново", его главным героем которого стал 57-летний Владимир, который долгое время был бездомным и жил на улицах Киева .

Режиссером и сценаристкой "Заново" стала Надежда Парфан ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", "Женщины, играющие в игры").

Съемки сериала проходили в августе и сентябре 2021 года на вокзале Киев-Пассажирский, в столичном микрорайоне Дарница, а также в городах Токмак и Ботиево Запорожской области.

"Если однажды по несчастливому стечению обстоятельств ты потеряешь жилье, документы или способность работать, то просто-напросто перестаешь существовать для общества. По сути, все мы стоим в шаге от бездомности, хотя никогда об этом не задумываемся. В "Заново" мы попробовали показать, как это - потерять дом. Это может произойти с каждым из нас. Важно, чтобы дом можно было не только потерять, но и найти", - прокомментировала свой новый проект Надежда Парфан.

Надежда Парфан – украинский кинорежиссер, продюсер, куратор культурных проектов. Училась в Киношколе Анджея Вайды в Варшаве. Дебютный полнометражный фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" получил премию "Золотая дзига" Украинской киноакадемии за лучший документальный фильм, а также премию "Киноколо" Союза кинокритиков Украины.